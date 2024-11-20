Сторонники ПЦУ после захвата храма УПЦ под Киевом выбросили все иконы и книги

Сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) после захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области выбросили из него все иконы и книги на свалку, сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что иконы и книги, в том числе Евангелие и Псалтирь, выносили на свалку всю неделю, после чего сторонники ПЦУ вызвали мусоровоз.

«… священник УПЦ отец Игорь пришел к ним уговаривать отдать иконы и книги ему. Но духовные оккупанты не сжалились и прямо на глазах священника погрузили всё в мусоровоз», — говорится в сообщении.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны.

Официально запретить УПЦ на Украине хотел и бывший президент страны Петр Порошенко, который начал двигаться в этом направлении в 2018 году. При президентстве Порошенко на Украине создали Православную церковь Украины, представители которой постепенно начали захватывать храмы УПЦ.

Ранее сообщалось, что протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельника избили сотрудники территориального центра комплектования и насильно мобилизовали в Тернопольской области.