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Сторонника движения АУЕ* приговорили в Подмосковье к 7 годам лишения свободы

В Подмосковье правоохранители выявили и пресекли преступные действия лица, являющегося организатором деятельности экстремистской ячейки движения АУЕ*, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Фигурант пытался распространить экстремистскую идеологию в подмосковном СИЗО. Он хотел вовлечь в преступную деятельность сообщества других лиц.

Задержанный пытался оказывать противодействие правоохранителям. В результате суд признал его виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее суд вынес приговор жительнице Балашихи, державшей рабов. Она получила 1 год и 10 месяцев лишения свободы.

* Экстремистское движение, запрещенное в России