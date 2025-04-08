Столичный «Хостел на Магистральной» закрыли из-за вспышки туберкулеза

В Москве на 30 дней приостановил работу «Хостел на Магистральной». Это случилось из-за того, что один из постояльцев заболел туберкулезом, сообщает MSK1.RU .

Роспотребнадзор проверил гостиницу и нашел множество нарушений. Например, сотрудники хостела не проходили медицинские осмотры, гигиенические нормы и санитарные правила не соблюдались, отсутствовала прачечная, матрасы и подушки никто не дезинфицировал.

Хостел в Хорошевском районе продолжают проверять. Не исключается, что заболевших туберкулезом может быть больше.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с угрозами в адрес жителей Подмосковья со стороны нелегальных мигрантов. В жилом доме в Балашихе был обнаружен подпольный хостел, где проживали десятки иностранцев.