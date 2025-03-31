Опасное соседство: нелегалы из хостела в Балашихе угрожали расправой местным

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с угрозами в адрес жителей Подмосковья со стороны нелегальных мигрантов, сообщает «Царьград» .

В жилом доме в Балашихе был обнаружен подпольный хостел, где проживали десятки иностранцев.

По данным из соцсетей, после того, как жильцы дома попытались пресечь работу незаконного хостела и призвали правоохранительные органы к действию, они начали получать угрозы от постояльцев этого заведения. Мигранты демонстративно проявляли неуважение к местным жителям и угрожали расправой.

Следственный комитет в настоящее время проверяет полученные сведения, результаты расследования находятся на личном контроле Бастрыкина.