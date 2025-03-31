Опасное соседство: нелегалы из хостела в Балашихе угрожали расправой местным
Бастрыкин потребовал завести дело на мигрантов из-за угроз жителям Балашихи
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с угрозами в адрес жителей Подмосковья со стороны нелегальных мигрантов, сообщает «Царьград».
В жилом доме в Балашихе был обнаружен подпольный хостел, где проживали десятки иностранцев.
По данным из соцсетей, после того, как жильцы дома попытались пресечь работу незаконного хостела и призвали правоохранительные органы к действию, они начали получать угрозы от постояльцев этого заведения. Мигранты демонстративно проявляли неуважение к местным жителям и угрожали расправой.
Следственный комитет в настоящее время проверяет полученные сведения, результаты расследования находятся на личном контроле Бастрыкина.