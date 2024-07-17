Столичный айтишник пригласил к себе двух незнакомок и остался без денег

33-летний работник сферы ИТ пригласил к себе в квартиру на Дмитровском шоссе в столице двух девушек, с которыми познакомился в баре. В итоге он остался без накоплений, сообщает Baza .

В баре девушки представились Женей и Вероникой. Мужчина пригласил их домой, где они продолжили выпивать. Девушки оказались выносливее, айтишник через некоторое время отключился.

Когда мужчина проснулся, то незнакомок в квартире уже не было. Он увидел открытый сейф, ключ от которого обычно держал в кармане. Внутри уже не было 4 млн рублей — деньги потерпевший заработал на покупку автомобиля.

Пострадавший обратился в полицию. Там он рассказал, что в 2020 году его тоже обворовали. Тогда украли 3,5 млн рублей.