Столичная прокуратура расследует падение мальчика из окна
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве
Фото - © Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Ребенок в возрасте года и семи месяцев выпал из окна жилого дома в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Малолетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна квартиры жилого дома на улице Новопесчаной», — сказано в сообщении.
Ребенок в возрасте одного года и семи месяцев госпитализирован.
В прокуратуре взяли расследование происшествия на контроль.