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Столичная прокуратура расследует падение мальчика из окна

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве
Происшествия
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве

Фото - © Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Ребенок в возрасте года и семи месяцев выпал из окна жилого дома в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Малолетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна квартиры жилого дома на улице Новопесчаной», — сказано в сообщении.

Ребенок в возрасте одного года и семи месяцев госпитализирован.

В прокуратуре взяли расследование происшествия на контроль.