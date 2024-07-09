Столичная прокуратура расследует падение мальчика из окна

Фото - © Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

сегодня в 23:09

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Москве

Ребенок в возрасте года и семи месяцев выпал из окна жилого дома в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Малолетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна квартиры жилого дома на улице Новопесчаной», — сказано в сообщении.

Ребенок в возрасте одного года и семи месяцев госпитализирован.

В прокуратуре взяли расследование происшествия на контроль.