Стоял и молчал: стало известно о странном поведении подростка-убийцы в Одинцове

Бабушка одной из учениц школы, где 16 декабря подросток убил четвероклассника, рассказала, что перед преступлением злоумышленник стоял около 10 минут в классе и просто молчал, пишет RT .

«Он просто стоял и смотрел. Урок как раз шел у них», — рассказала женщина о поведении нападавшего.

По словам женщины, после этого учительница попросила его покинуть помещение. Юноша также пытался войти в класс, где учится внучка женщины. Детей успели эвакуировать.

Детей выводили на улицу в том, в чем они были. Они покидали здание школы в том числе через окна первого этажа.

Ранее сообщалось, что одной из учительниц школьник заявил, что понимает, какое наказание его ждет за то, что он планирует сделать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья погибшего ребенка получит всю необходимую помощь.

«Преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В материале РИАМО — подробности о нападении 15-летнего парня с ножом в школе Одинцова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.