Стекло проезжающего авто зацепило девушку на переходе в столице

Как рассказали очевидцы, девушка переходила дорогу и в это время ее зацепило боковое стекло от машины.

На месте ДТП работают медики.

На видео с места ДТП показано, что около перехода стоит красная легковушка, рядом — несколько машин с мигалками.

Ранее электробус насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве. ДТП произошло на улице Широкой.

