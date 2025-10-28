Стекло проезжающего авто зацепило девушку на переходе в столице
Фото - © Медиасток.рф
На пешеходном переходе возле станции метро «Улица Академика Янгеля» в столице стекло проезжающего автомобиля зацепило девушку, сообщает «Осторожно, Москва».
Как рассказали очевидцы, девушка переходила дорогу и в это время ее зацепило боковое стекло от машины.
На месте ДТП работают медики.
На видео с места ДТП показано, что около перехода стоит красная легковушка, рядом — несколько машин с мигалками.
Ранее электробус насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве. ДТП произошло на улице Широкой.
