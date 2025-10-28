Электробус насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
На улице Широкой в столице мужчина-пешеход погиб в ДТП с электробусом, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.
Предварительно, в районе дома №16 на улице Широкой водитель электробуса сбил пешехода, переходившего дорогу в не установленном для этого месте.
В результате аварии мужчина скончался на месте от полученных травм. Специалисты разбираются во всех обстоятельствах трагедии.
Ранее КамАЗ задавил женщину-пешехода в Москве. Трагедия произошла на Бережковской набережной.
