Starlink Маска помог ВС РФ вычислить и уничтожить пункт ВСУ по управлению БпЛА

Бойцы группировки войск «Север» с помощью терминала спутниковой связи Starlink Илона Маска сумели вычислить вражеский опорный пункт по управлению дронами, затем уничтожили его, пишет Telegram-канал SHOT .

Терминал Starlink оказался у российских военных благодаря представителям Народного фронта, которые передали его в зону проведения специальной военной операции на Украине. С его помощью российские бойцы нашли опорный пункт, откуда ВСУ управляли дронами, там же хранилась дорогостоящая техника.

ВС РФ направили на вражеский объект FPV-дрон с боезарядом и произвели удар, который уничтожил опорный пункт вместе с содержимым. Момент попал на видео, которое появилось в Сети. На кадрах видно, как дрон прицеливается, затем происходит взрыв, а в небо поднимаются черные клубы дыма.

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