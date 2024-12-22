Станичный: в районе Керчи и острова Тузла может произойти выброс мазута

Данные со спутников и расчеты позволяют специалистам предположить, что 22 декабря может произойти выброс мазуты в районе Керчи и острова Тузла, сообщил ТАСС завотделом дистанционных методов исследований МГИ РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«Согласно данным мониторинга и расчетам, проведенным силами МГИ РАН и Берегового операционного центра „Морспасслужбы“, 22 декабря есть вероятность распространения не выброшенного (21 декабря — ред.) на берег мазута в сторону порта Керчь», — заявил Станичный.

По словам эксперта, есть большая вероятность, что южный берег косы Тузла также будет подвергнут загрязнению. Речь идет о выбросе мазута, которая продвинулась в сторону Керченского пролива, но не была выброшена в районе самого города Керчь в минувшую субботу.

Исследователи предполагают, что нефтепродукты, которые накануне попали на крымский берег, попали в море с затонувшего танкера. Из-за штормового юго-западного ветра мазут может попасть и на краснодарскую сторону пролива.

Ранее сотрудники МЧС РФ сообщили, что из-за выброса мазута с затонувших танкеров загрязнению подверглось 54 километра береговой линии в Краснодарском крае. Специалистам предстоит трудная работа по очистке территорий от нефтепродуктов.