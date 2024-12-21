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МЧС: 54 км береговой линии надо очистить от мазута в Краснодарском крае

Протяженность береговой линии Черного моря, которую необходимо очистить от мазута в Краснодарском крае, составляет 54 км, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Из них: в Анапе — 44 км, в Темрюкском районе — 10 км», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС грузят в ковши тракторов большое количество мешков с песком, загрязненным мазутом.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день волонтерам удалось спасти 256 птиц. На месте ЧП продолжают работать свыше 6 тыс. сотрудников МЧС и более 300 единиц спецтехники.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.