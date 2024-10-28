Стало известно, за что сидел в колонии арестованный генерал Оглоблин

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин, которого арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки, ранее уже отбывал наказание. В 2022 году его отправляли в колонию по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей, сообщает SHOT .

В 2022 году генерала приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Оглоблина осудили по делу о хищении 1,6 млрд рублей, которые выделяли по госконтракту на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для российской армии. После этого его лишили всех наград и званий.

Летом 2024 года Оглоблина освободили из колонии после того, как он дал показания по делу экс-замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Позже Александра Оглоблина вновь задержали. Ему инкриминируют получение взятки в размере более 10 млн рублей от представителей телефонного завода.

Генерал Оглоблин арестован.