Стало известно о смерти военкома из Тюменской области в зоне СВО

Военный комиссар из населенного пункта Ялуторовск Тюменской области Родион Хабаров погиб 3 декабря при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции, сообщил мэр города Вячеслав Смелик.

«Каждая трагическая новость с СВО про земляков — это неизлечимая рана. Родион Викторович <…> настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — написал Смелик в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Хабаров добровольно отправился на СВО. При этом военнослужащий не стал афишировать свое решение и устраивать проводы.

По словам мэра, выпускник Тихоокеанского высшего военного училища им. С. О. Макарова, капитан второго ранга после 20 лет службы в штабе Восточного военного округа, вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам.

Смелик добавил, что о времени и месте церемонии прощания с Родионом Хабаровым сообщит дополнительно.

Ранее стало известно, что боец ЧВК «Вагнер» героически погиб при деоккупации Курской области, отказавшись сдаваться в плен украинским боевикам.