Боец «Вагнера» погиб при деоккупации Курской области, отказавшись сдаваться

сегодня в 12:09

Воевавший в «Вагнере» диверсант из «Ахмата» погиб в Курской области

Во время боя с украинской армией в Курской области героически погиб российский военный с позывным «Лето», служивший диверсантом в отряде «Д» группы Аида (спецназ «Ахмат») и ранее воевавший в рядах ЧВК «Вагнер». Боец отказался сдаваться в плен, сообщается в канале «Дневник Мракоборцев» .

Лето получил несколько пулевых ранений во время штурма позиций ВСУ под Курском. Российский боец отказался сдаваться в плен украинским боевикам и погиб, сохранив верность присяге, заявили в «Ахмате».

«Шагнул в вечность в 2024 году. <…> Покойся с миром, брат мой», — говорится в некрологе.

При освобождении Курской области также погиб российский военнослужащий с позывным Амбал. Он служил в отряде «Б» группы Аида.