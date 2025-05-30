Стало известно о личной драме изнасилованной в Москве артистки ансамбля МВД

Певица и артистка ансамбля МВД «Горница» Мария М., которая скончалась в Москве от полученных травм, в течение нескольких лет судилась с экс-мужем за право воспитывать дочь, сообщает MK.Ru . По данным некоторых СМИ, женщина скончалась в больнице после того, как призналась, что недавно ее жестоко избили и изнасиловали.

С 2019 года Мария судилась с бывшим супругом, который хотел лишить ее родительских прав. Он подавал иск в Троицкий суд Москвы и утверждал, что «некоторые привычки» экс-жены будут мешать ей воспитывать дочку, говорится в статье.

«В 2023 году она пыталась восстановить родительские права, но безуспешно», — добавляет издание.

Бывший муж мешал женщине взаимодействовать с их дочерью. В основном мать общалась с ребенком по видеосвязи. По словам друзей, из-за семейной драмы Мария часто впадала в депрессию, но в последнее время у нее было хорошее настроение.

По данным Mash, 38-летняя артистка ансамбля «Горница» МВД Мария М. умерла от осложнений после тяжелых травм. Канал утверждал, что после госпитализации певица рассказала, что несколько дней назад ее избили и изнасиловали. Женщина хотела дать показания полиции, однако умерла и не успела подробнее рассказать о случившемся.

Смерть артистки ансамбля МВД проверяют по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом), добавили журналисты.