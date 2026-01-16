Стало известно, кто именно открыл стрельбу в центре Москвы

Стрельбу по трем хулиганам на остановке в центре столицы открыл 17-летний юноша, после этого злоумышленники его избили, сообщает РЕН ТВ .

Ранее СМИ писали про стрельбу около остановки. Были задержаны шесть человек. Юношу доставили в больницу после конфликта.

Инцидент произошел, потому что несколько мужчин непристойно вели себя в автобусе. Им сделал замечание один из пассажиров. После этого хулиганы вышли на остановку вместе с юношей, чтобы продолжить выяснение отношений.

По предварительной информации столичной прокуратуры, на улице Большие Каменщики между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате пострадали несколько человек, в том числе 17-летний юноша.

Ход и результаты начатой по данному факту процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.

