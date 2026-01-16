В центре Москвы мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета

Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали 3 человека, сообщает РИА Новости .

По данным столичного главка МВД РФ, 6 предполагаемых участника конфликта задержаны.

Инцидент произошел на улице Народная.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

