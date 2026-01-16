В центре Москвы мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали 3 человека, сообщает РИА Новости.
По данным столичного главка МВД РФ, 6 предполагаемых участника конфликта задержаны.
Инцидент произошел на улице Народная.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Красногорске в Московской области сотрудник ГАИ прострелил колеса пытавшемуся уехать от них мужчине. Инцидент начался с устроенного им конфликта на автомойке.
