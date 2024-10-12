Стало известно, кому принадлежала взорвавшаяся АЗС в Грозном

сегодня в 17:25

SHOT: взорвавшейся АЗС в Грозном владел 48-летний бизнесмен Салман М.

Взорвавшаяся в Грозном автозаправочная станция принадлежала чеченскому предпринимателю Салману М. Мужчине 48 лет, и он владеет несколькими бизнесами, сообщает SHOT .

Салману М., помимо АЗС, принадлежат три медицинские фирмы. Также он числится генеральным директором в риэлторском агентстве и является совладельцем компании, работающей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Где находится Салман Н. после инцидента — неизвестно. На месте происшествия работает следственный комитет.

Взрыв на АЗС в Грозном произошел около 15:30. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.