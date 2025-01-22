Стало известно, как у клиентов банков крадут миллионы через легальное приложение

У клиентов российских банков украли десятки миллионов через легальное приложение

Аферисты украли 40 млн рублей у клиентов российских банков через легальное приложение NFCGate. Хакеры получают информацию с карт через трояны и NFC-модули, благодаря чему быстро похищают деньги людей, сообщает «Царьград» со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

Интернет-аферисты применяют программное обеспечение, которое замаскировано под приложение госсервисов. Приложение NFCGate могут закачивать на устройство жертвы даже без ее согласия, применяя трояны удаленного доступа.

«Если злоумышленник находится около банкомата и его смартфон подключен к NFC-датчику, достаточно ввести полученный от жертвы ПИН-код, чтобы за минуту похитить все средства с карты», — заявили в компании.

Хакеры также используют другой метод воровства со счетов россиян. Они сохраняют данные банковской карточки, после чего используют их для операций в банкомате покупок в Сети.