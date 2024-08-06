Стало известно, чем владеет арестованный генерал Шестеров

Арестованный по делу о мошенничестве в парке «Патриот» замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ, генерал-майор Владимир Шестеров купил в 2018 году с задекларированным доходом в 3 млн рублей мотоцикл Harley Davidson, сообщает РИА Новости .

По документам Шестеров жил небогато. Из имущества у него в 2017 году была квартира площадью 35,3 кв. м и иномарка Skoda Yeti, а доход — 3,076 млн рублей.

В 2018 году у военного появился мотоцикл Harley Davidson ХG750 (2015 года выпуска). Тогда он стоил примерно 490 тыс. — 677 тыс. рублей. Он был куплен при доходе Шестерова в 3,028 млн рублей. В 2019 и 2020 годах доходы генерала уменьшились до 2,7 млн и 2,8 млн рублей соответственно. При этом квартира в пользовании стала больше, он указал площадь 71 кв. м.

Ранее стало известно, что генералу принадлежит земельный участок на 1500 кв. м под Рузой в Подмосковье. У него несколько авто, чоппер и недвижимость на имя жены.

Летом в отношении директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития министерства обороны РФ, генерал-майора Владимира Шестерова возбудили уголовное дело о мошенничестве. По данным силовиков, ущерб составил свыше 40 млн рублей.