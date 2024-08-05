сегодня в 17:43

Генерал-майор, задержанный с директором «Патриота», имеет участок под Рузой

Генерал-майору Владимиру Шестерову, которого вместе с директором парка «Патриот» задержали по делу о хищении 40 млн рублей, принадлежит земельный участок на 1500 кв. м под Рузой в Московской области, сообщает Mash.

Также Шестеров имеет несколько машин, чоппер и много недвижимости на имя жены.

На офицере числился мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. На его супругу Валентину оформлены Volkswagen Touareg, премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, трехкомнатная и однокомнатная квартиры в Рузе и прочее.

Против директора Патриота» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По данным правоохранительных органов, сумма хищений дошла до более 40 миллионов рублей.