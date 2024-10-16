Стали известны подробности ужасной аварии в Кузбассе

На трассе «Кемерово-Новокузнецк» произошло страшное ДТП с участием грузового автомобиля. В пресс-службе ГИБДД Кузбасса рассказали, что 15 октября примерно в 16 часов произошло столкновение между автомобилями марки Isuzu и Ford Transit, сообщает Сiбдепо .

52-летний мужчина на ISUZU наехал на Ford Transit, не выбрав безопасный боковой интервал. При этом Ford стоял с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что в ходе ДТП пострадал водитель автомобиля ISUZU.

Ранее в Кузбассе автомобиль сбил 17-летнего подростка. Водитель Lada Granta не уступил девушке, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнюю доставили в больницу. Ситуацию запечатлел видеорегистратор автомобиля, который в тот момент находился рядом. Правоохранители занимаются расследованием данного инцидента.