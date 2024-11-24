Стали известны подробности стрельбы в Марксе Саратовской области
Раскрыты подробности происшествия в Марксе Саратовской области. Водитель черного Land Cruiser выстрелил в «Оку» восемь раз, пострадали два человека, сообщает SHOT.
Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени. Автомобили «Ока» и Land Cruiser не смогли мирно разъехаться рядом с парком Победы в Марксе.
Отечественный автомобиль подрезал иномарку. Водитель Land Cruiser разозлился и выстрелил из огнестрельного пистолета.
В результате нападения умер 33-летний автомобильный механик Михаил К. С ним в машине был 48-летний Алексей С. Он попал в больницу с пулевым ранением, но его жизни ничего не угрожает.
В Марксе Саратовской области силовики расставили блокпосты. Сотрудникам полиции отправили ориентировки на стрелявшего. Работает план «Перехват».
Ранее сообщалось, что перед стрельбой участники конфликта пытались поговорить друг с другом. Однако дипломатического решения найти не удалось.