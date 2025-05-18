Стали известны подробности смерти клавишника «Ленинграда» и МакSим Дмитрия Иванова

Инсульт у музыканта случился в конце апреля. Состояние Иванова было очень тяжелым. Врачи Боткинской больницы боролись за его жизнь в реанимации. Иванов скончался в воскресенье в районе 5 часов утра, не приходя в сознание.

По словам сестры музыканта, дмитрий провел в реанимации 20 дней благодаря своему крепкому здоровью. Обычно люди умирают от кровоизлияния в мозг гораздо раньше.

Иванов играл на клавишах в группе «Ленинград» с 2020 года по апрель 2025 года. Затем музыкант вернулся к певице Марине Максимовой (МакSим), где уже работал в начале 2010-х годов.