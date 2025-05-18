Был в коме: умер клавишник «Ленинграда» и МакSим Дмитрий Иванов

После обширного инсульта и комы скончался клавишник группы «Ленинград» и певицы МакSим 41-летний Дмитрий Иванов, сообщает SHOT .

Инсульт у музыканта случился в конце апреля. Его состояние было очень тяжелым. Медики в реанимации боролись за его жизнь. Он умер в районе 5 часов утра в воскресенье. Иванов так и не пришел в сознание.

Он с 2020 года по апрель 2025 года играл на клавишах в группе «Ленинград». А недавно музыкант вернулся в коллектив МакSим, где работал в начале 2010-х годов.

Как рассказали близкие Иванова, он вел здоровый образ жизни: не пил, не курил и занимался спортом. Инсульт стал для всех шоком.

Иванов еще сотрудничал с Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Анной Седоковой, Сергеем Безруковым и группой «Эпидемия».