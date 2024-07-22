Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Очевидец ДТП, в котором погибли два человека, рассказал, что виновник аварии пытался проскочить между стоящей на обочине фурой и белой Lada Granta, сообщает «164.ru» .

«Фура стояла на месте, белая машина ехала левее. Между фурой и белой машиной образовался коридор, в который хотел проскочить водитель на черной машине на большой скорости, но „глазомер“ его подвел», — сказал местный житель.

Он добавил, что водитель черной Lada Granta, спровоцировавший столкновение, почти не пострадал. Основной удар пришелся на правый бок машины, сработала подушка безопасности. Молодой парень самостоятельно вылез из машины.

Ранее стало известно, что 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в результате ДТП. Черная Lada Granta на скорости влетела в припаркованный на обочине грузовик MAN. Также скончался еще один пассажир отечественного седана.