16-летний сын саратовского губернатора Романа Бусаргина разбился в ДТП
Mash: несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП
Фото - © Скриншот
Несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Mash.
Трагедия произошла около 16:00 на улице Соколовая в Саратове. Шестнадцатилетний Иван сидел на пассажирском сидении LADA Granta. Автомобиль на скорости влетел в припаркованный на обочине грузовик MAN.
В результате ДТП погибли сын губернатора и второй пассажир, 20-летний водитель не пострадал. Водителю грузового авто помощь медиков также не понадобилась.
На опубликованных кадрах видно, что от удара черный отечественный седан восстановлению не подлежит. На месте ДТП работают городские экстренные службы.