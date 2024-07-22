16-летний сын саратовского губернатора Романа Бусаргина разбился в ДТП

сегодня в 17:56

Трагедия произошла около 16:00 на улице Соколовая в Саратове. Шестнадцатилетний Иван сидел на пассажирском сидении LADA Granta. Автомобиль на скорости влетел в припаркованный на обочине грузовик MAN.

В результате ДТП погибли сын губернатора и второй пассажир, 20-летний водитель не пострадал. Водителю грузового авто помощь медиков также не понадобилась.

На опубликованных кадрах видно, что от удара черный отечественный седан восстановлению не подлежит. На месте ДТП работают городские экстренные службы.