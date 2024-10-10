Стали известны подробности атаки беспилотников ВСУ в пригороде Майкопа

Инцидент произошел около 03:00. Один из дронов ВСУ был сбит средствами ПВО и рухнул в поле недалеко от поселка Родниковый. Беспилотник переносил 19 кг взрывчатки и пролетел около 500 км от российско-украинской границы. В результате падения БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В начале сентября ВСУ пытались атаковать Москву с помощью таких же беспилотных летательных аппаратов. Всего американский PD-2 способен преодолеть расстояние до 1 тыс. км.

Ранее стало известно, что в Адыгее проводится эвакуация жителей населенного пункта Родниковый после атаки украинских беспилотников. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.