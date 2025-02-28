Стали известны обстоятельства нападения на полицейского в Коломне

Правоохранители Коломны выяснили, при каких обстоятельствах и из-за чего мужчина напал на полицейского, ранив его ножом в ногу, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

Инцидент произошел возле промзоны на пр. Кирова днем 28 февраля. 47-летний мужчина не стал выполнять законные требования полицейских, которые проверяли сообщения о преступлении, и не предъявил им свои документы.

После этого он напал на одного из правоохранителей, ранив его ножом в ногу. Злоумышленник также ударил железной арматурой по телу второго полицейского.

В результате мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Прокуратура Коломны контролирует ход его расследования и результаты.

Злоумышленнику вскоре изберут меру пресечения.