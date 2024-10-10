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Боец Штурман: Украина убивает 80% своих сдающихся в плен солдат

Вооруженные силы Украины уничтожают около 80% своих бойцов, которые предпринимают попытки сдаться ВС РФ в плен. Об этом ТАСС рассказал солдат штурмового подразделения в 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск России с позывным Штурман.

Проблемы у украинских солдат начинаются тогда, когда их же беспилотник замечает попытку перейти на сторону ВС РФ и сдаться. В этот момент перебежчиков начинают атаковать бывшие соратники.

Удары по сдающимся в плен украинским солдатам наносятся разными видами вооружения. ВСУ атакуют своих же сослуживцев даже с помощью беспилотников.

Ранее взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.