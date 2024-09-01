Стала известна судьба девушки, ставшей сиротой после теракта на Крымском мосту

Девушка Ангелина, у которой родители погибли в результате устроенного украинцами теракта на Крымском мосту в 2023 году, определилась с будущей профессией. Об этом сообщает Mash .

Ангелина после школы планирует выучиться на кинолога. После окончания университета девушка планирует работать на Крымском мосту и спасать людей.

Теракт произошел 17 июля 2023 года в 03:20 утра, когда Ангелина вместе с папой и мамой ехала отдыхать на полуостров. 145-я опора Крымского моста была взорвана украинскими террористами. Семья 14-летней девочки погибла, но ей удалось выжить. Сейчас она учится в девятом классе.

Ранее было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту. В сторону Керчи ехать временно запретили.