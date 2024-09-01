Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

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Движение машин от Тамани до Керчи по Крымскому мосту на время приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал « Крымский мост: оперативная информация ».

Со стороны Керчи до Тамани ехать можно без ограничений. Однако движение по направлению в Крым приостановлено.

Перед пунктом досмотра в сторону Керчи скопилось около 240 автомобилей. Время ожидания составит примерно 60 минут.

Ранее в Крыму закрывали Керченскую переправу. Жителей РФ попросили временно ездить через новые регионы.