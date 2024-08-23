Другие дороги: МВД попросило крымчан ездить через исторические регионы

В Крыму временно закрыта Керченская переправа. В связи с этим крымская Госавтоинспекция просила водителей грузовиков выбирать маршруты через исторические регионы, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Рекомендация касается движения большегрузов через территорию новых объектов России по федеральной автодороге Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

Угрозу чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования объявили в Керчи 16 августа после ракетной атаки ВСУ. Власти сразу занялись ликвидаций последствий, а керченский филиал ГУП «Вода Крыма» организовал подвоз воды в центре города. На Советской улице ограничили проезд на время проведения ремонтных работ.

Кроме того, в начале августа временно закрыли для движения автомобильную часть Крымского моста. Это было связано с подготовкой атаки на мост со стороны армии Украины, о которой стало известно властям полуострова.