В Керчи объявили режим ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост
В Керчи объявили угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования после ракетной атаки ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале.
Режим ЧС муниципального уровня введен для ликвидации последствий ракетной атаки.
Керченский филиал ГУП «Вода Крыма» организовал подвоз воды в центре города.
На участке Советской улицы ограничен проезд на время обследования и проведения ремонтных работ.
По данным Минобороны, ночью российская ПВО отразила ракетную атаку по Крымскому мосту.
Ранее автомобильную часть Крымского моста временно закрыли для движения.