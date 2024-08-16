В Керчи объявили режим ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост Общество сегодня в 23:45

В Керчи объявили угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования после ракетной атаки ВСУ, сообщила администрация города в Telegram-канале.