Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта
Автомобильную часть Крымского моста временно закрыли для движения, сообщает Газета.ru.
Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие, а еще следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ночью на Крымском мосту наблюдалась пробка. Около него в очередь выстроились свыше 1 тыс. машин со стороны Тамани. Со стороны Керчи затора не было.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что идет подготовка атаки на Крымский мост. Он отметил, что также ведется работа и над дальними ударами по объекту.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.