Перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь
Более тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом
Более тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к сооружению.
«В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Уточняется, что время ожидания составит около трех часов
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Сообщений о перекрытии моста ночью и утром в субботу не было.