Перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь

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Более тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом

Более тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к сооружению.

«В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составит около трех часов

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Сообщений о перекрытии моста ночью и утром в субботу не было.