Стала известна причина смерти 2-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

Предварительной причиной смерти 2-летнего ребенка на юго-востоке столицы стал выпитый из бутылки бутират. Мальчик скончался через несколько часов, сообщает SHOT .

Трагедия произошла прошедшей ночью в одной из многоэтажек на Волгоградском проспекте. Вечером 21 ноября 38-летняя Юлия гуляла с сыном и встретилась со знакомыми. Кто-то из компании незаметно дал ребенку сделать глоток из бутылки.

После возвращения домой мальчик стал задыхаться. Мать запаниковала и обратилась к соседке, чтобы она вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшим на вызов медикам не удалось спасти малыша.

По предварительной информации, погибший ребенок мог отравиться наркотическими веществами. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств происшествия.

22 ноября мальчику исполнилось бы 2 года. В ходе проверки выяснилось, что у москвички трое детей от разных мужчин. Недавно неблагополучную семью поставили на учет.