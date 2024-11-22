Москвичка просила выпить у соседки, а на руках у нее умирал сын

Минувшей ночью к москвичке в квартиру на Волгоградском проспекте вломилась 38-летняя соседка, она попросила вызвать скорую помощь. На руках у нее был маленький сын, который не дышал, а мать спрашивала, нет ли выпить, сообщает «МК: срочные новости» .

У мальчика из носа текла кровь, а на лице были синяки. На вопросы о произошедшем женщина не отвечала.

Спасти малыша медики не смогли. Также пока не совсем понятно, от чего он скончался. Возможно, из-за проблем со здоровьем. Порядка 6 месяцев назад мальчик опрокинул на себя чашку с крутым кипятком, врачи сделали ему пересадку кожи.

Кроме того, специалисты проверяют и криминальную версию трагедии.

Соседи отзываются о маме погибшего ребенка очень неодобрительно. У нее четверо детей от разных мужей. К тому же у женщины нет денег на еду, но на алкоголь всегда есть. В ее квартире постоянно видели разных мужчин. А на странице в соцсетях только ее фотографии, про детей нет ни слова.