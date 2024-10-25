Стал известен статус задержанного из цыганской диаспоры после погромов в Коркине

Задержанным после народных волнений и стрельбы в челябинском городе Коркино оказался глава цыганской диаспоры. Ранее он попал на видео Следкома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Следственный комитет ранее обнародовал видео задержания 58-летнего жителя Коркина. Им оказался глава местной диаспоры цыган.

Беспорядки в Коркине начались после убийства 40-летней таксистки — ее тело нашли с ножевыми ранениями в машине. Местные жители заподозрили в расправе цыган, с которыми отношения давно были натянутыми, и вышли на улицы. В Коркине поджигали дома и машины, соответствующие кадры появлялись в Сети.

Во время протестов из дома, у которого стояли недовольные жители, началась стрельба. По итогу ранили двух протестующих мужчин.

СК заявлял, что по подозрению в убийстве таксистки в Коркине задержаны цыгане. Расследование дела передано в Главное следственное управление Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.