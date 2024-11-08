Стаю желтых резиновых уточек выловили из пруда в Чертаново

В московском Чертаново из пруда выловили более сотни маленьких резиновых уток желтого цвета. Пока неясно, кто их туда запустил и для чего, сообщает РБК .

Вечером 7 ноября в местном паблике «Чертаново» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что в пруду заметили «массовое мероприятие резиновых уточек». На опубликованных кадрах было видно, как игрушечные утята кучками «плавали» около береговой линии.

Утверждалось, что резиновые утки находились в акватории Кировоградских прудов. Вскоре игрушки выловили сотрудники коммунальных служб, рассказывали очевидцы.

Несколько дней назад на коломенском пруду по просьбам жителей также установили дом для уточек. Кроме того, на Щуровских прудах провели санитарную очистку в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

