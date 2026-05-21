Обвиняемый в домогательствах россиянин в Турции отпущен под подписку о невыезде

Россиянина Виктора, которого обвинили в домогательствах, выпустили из тюрьмы в Турции. Однако он не может вернуться на родину, сообщает SHOT .

Мужчину отпустили только под подписку о невыезде. Сейчас он находится вместе с супругой. Отель продлил им бесплатное проживание до 29 мая.

По словам жены, пара наняла местного адвоката за 1200 евро (около 100 тысяч рублей), чтобы ускорить разбирательство. Сейчас они ждут суда, который определит дальнейшую судьбу Виктора.

Процесс осложняется тем, что в Турции приближается Курбан-байрам — во время праздника государственные органы, суды, нотариусы и частные юридические фирмы не работают. В результате семья находится в подвешенном состоянии и не может вернуться домой.

Ранее жителя Санкт-Петербурга задержали в Турции по подозрению в сексуальных домогательствах к мужчине*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

