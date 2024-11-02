На коломенском пруду установили дом для уточек по просьбам жителей

«С начала сентября рабочие приступили к расчистке прудов. Они убрали большое количество сорной водной растительности и выпилили около 400 аварийных деревьев», — рассказала начальник отдела экологии администрации округа Мария Красюкова.

Как отметила Мария Александровна, сотрудники подрядной организации с большим вниманием относились к просьбам и предложениям жителей, всегда готовы были пойти навстречу.



«Территория возле прудов заметно преобразилась, а пруды стали чище. Очень приятно здесь гулять по вечерам», — говорит жительница микрорайона Татьяна Куксюк.



Щуровские водоемы стали комфортными не только для жителей, но и для многочисленных уток, живущих здесь. Чтобы птицы ощущали себя безопасно, на воде для них поставили плавающий домик.



Добавим, на портале «Добродел» стартовало голосование по выбору водоемов, претендующих на участие в программе губернатора Московской области «100 прудов и озер». От Городского округа Коломна на голосовании представлены три водоёма: озеро в деревне Липитино, в Троицких Озерках, а также пруд в Семеновском. Отдать свой голос можно до 15 ноября. Важным условием голосования является преодоление минимального порога в 1000 голосов. Поэтому жителям предлагают проявить активность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.