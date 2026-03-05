Стая собак напала на девочку во дворе жилого комплекса в Сочи

Во дворе ЖК «Министерские озера» в Хостинском районе Сочи на девочку-подростка напала стая собак. В этот момент она выгуливала своего питомца, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделение полиции поступило сообщение от местных жителей. Они рассказали, что стая собак накинулась на подростка во дворе жилого комплекса.

Делом заинтересовались правоохранительные органы, они проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. За помощью к врачам девочка не обращалась.

Ранее в Тюмени расстреляли из арбалета собаку. Пес погиб. Зоозащитники отмечают, что убитый кобель на протяжении многих лет жил во дворе, не проявлял агрессии и избегал контакта с людьми.

