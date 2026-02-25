Могли напасть дети: бездомную собаку в Тюмени застрелили из арбалета

По данным волонтеров, 22 февраля на улице Мелиораторов, 48а, был найден пес с ранениями от стрел. Животное срочно доставили в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось — собака умерла вечером 24 февраля.

Зоозащитники отмечают, что убитый кобель на протяжении многих лет жил во дворе, не проявлял агрессии и избегал контакта с людьми. По некоторым данным, на животное могли напасть и дети — эта версия проверяется. На данный момент волонтеры планируют написать заявление в полицию.

Как сообщили в городском отделении полиции, по факту случившегося инициирована проверка.

