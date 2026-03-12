Стая собак чуть не разорвала школьника в Кабардино-Балкарии

Утром 12 марта стая бродячих собак напала на школьника в центре города Прохладного в Кабардино-Балкарии. Это уже третье нападение животных на жителей за несколько дней, сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ» .

Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Свободы. Он попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мальчик шел по улице, когда на него внезапно налетели собаки. Одна из них вцепилась зубами в ребенка.

Очевидцы помогли школьнику и прогнали собак. По словам местных жителей, несколько дней назад уже было два подобных нападения.

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, с начала прошлого года до конца февраля 2026 года от укусов собак пострадали порядка 300 жителей. В отношении сотрудников мэрии возбудили дело о халатности. Власти планировали потратить 4,5 млн рублей на отлов собак.

