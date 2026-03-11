В Балашихе огромный алабай чуть не загрыз маленькую собаку

В подмосковной Балашихе во дворе одного из многоквартирных домов алабай едва не загрыз маленькую собаку. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно момент, когда, предположительно, хозяйка маленькой собаки уже упала на землю и своим телом старалась прикрыть питомца. В это время вокруг нее бегал огромный алабай черно-белого цвета и старался укусить собаку.

Рядом с девушкой также стоял мужчина, который табуретом старался отогнать агрессивное животное, направив на него ножки предмета мебели.

Автомобилисты, ставшие свидетелями случившегося, нажимали на клаксоны своих транспортных средств в попытках отпугнуть алабая. На момент публикации заметки неизвестно, чем закончилась эта история.

