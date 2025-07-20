Стаи голодной саранчи атаковали Волгоград

Волгоград находится под атакой голодной саранчи. Местные жители жалуются на стаю насекомых, обосновавшуюся в сквере на улице 7-й Гвардейской, сообщает V1.RU .

Очевидцы отмечают, что сначала приняли опасных вредителей за кузнечиков. Однако, присмотревшись, поняли, что эти насекомые умеют летать. Местные жители тут же забеспокоились, что саранча съест всю зелень в городе.

Известный волгоградский биолог Николай Онистратенко заявил, что в городе обосновался рой представителей семейства саранчовых под названием итальянский прус. Это сельскохозяйственные вредители, которых часто замечают на юге страны. Они наносят вред всем сельхозкультурам.

Жители Волгоградского региона ранее уже пожаловались на саранчу, которая «поела» их огороды. Некоторые садоводы пытаются бороться с вредителями, но те проявляют живучесть. Люди переживают за урожай.

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