США захватили очередной танкер у берегов Тринидада и Тобаго

Соединенные Штаты Америки снова захватили танкер, на этот раз им попалось судно Olina около берегов Тринидада и Тобаго, сообщает SHOT .

Корабль шел из Венесуэлы.

Судно передвигалось под флагом Восточного Тимора. А прошлым летом оно ходило под флагом Сан-Томе и Принсипи.

7 января солдаты США высадились на нефтетанкер «Маринера» в Атлантическом океане. После этого связь с судном оказалась утеряна. Минтранс РФ назвал захват нарушением морского права. В Белом доме заявили, что танкер «Маринера» притворялся российским, а его экипаж предстанет перед судом в США. В этот же день южное командование американской армии сообщило о захвате танкера Sophia в Карибском море.

