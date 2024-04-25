США признали атаку хуситов на свои корабли в Аденском заливе

сегодня в 05:31

Американские корабли отразили атаку хуситов в Аденском заливе, судна не пострадали, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального командования США.

Йеменские формирования запустили баллистическую ракету по судну MV Yorktown, идущее под флагом США. Снаряд был ликвидирован.Пострадавших и повреждений нет, сказано в сообщении.

Американские военные также утверждают, что сбили уничтожили четыре дрона, которые хуситы запустили по американскому эсминцу.

Ранее сообщалось, что шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удары по судам США и Израиля.